Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти

КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил о необходимости объединения оппозиции для смены власти демократическим путем, приведя в пример события июня 2019 года, когда оппозиционные силы сформировали коалицию.
В июне 2019 года в Молдавии была сформирована временная коалиция между социалистами и проевропейским блоком ACUM ("Сейчас") куда входила также партия нынешнего президента республики Майи Санду - ПДС, что привело к уходу с власти Демократической партии и ее лидера, олигарха Владимира Плахотнюка. Позднее коалиция распалась, а в 2021 году ПДС получила парламентское большинство.
"В 2019 году социалисты проявили мужество и готовность к компромиссу, создав коалицию с правыми силами, что позволило положить конец режиму захваченного государства. Тогда мы, объединив усилия, освободили страну от режима Плахотнюка, даже несмотря на то, что впоследствии социалисты и я лично понесли серьезные политические последствия. К сожалению, ПДС не извлекла уроков и сама стала партией, захватившей государство. Партнерство между оппозиционными формированиями только начинается, и я верю, что мы, сегодняшняя оппозиция, впишем свою страницу в историю освобождения Республики Молдова от режима захваченного государства", - заявил Додон в видеообращении, которое он разместил в своем Telegram-канале.
Додон также напомнил, что ряд оппозиционных накануне осенних выборов смогли создать избирательный блок. "Это объединение оппозиции сильно напугало власть. ПДС сейчас пытается нас разобщить и шантажировать каждого по отдельности, но я думаю, что мы устоим. Устоим и нарастим свои силы", - добавил лидер молдавских социалистов.
Четыре оппозиционные политсилы - соцпартия, компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших 28 сентября парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.️
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.️