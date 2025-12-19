Додон призвал молдавскую оппозицию объединиться для смены власти

КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил о необходимости объединения оппозиции для смены власти демократическим путем, приведя в пример события июня 2019 года, когда оппозиционные силы сформировали коалицию.

Додон также напомнил, что ряд оппозиционных накануне осенних выборов смогли создать избирательный блок. "Это объединение оппозиции сильно напугало власть. ПДС сейчас пытается нас разобщить и шантажировать каждого по отдельности, но я думаю, что мы устоим. Устоим и нарастим свои силы", - добавил лидер молдавских социалистов.