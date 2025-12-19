Пушилин рассказал, когда вода вернется в дома жителей ДНР

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ.
"Глава государства сегодня подтвердил, что работы в ДНР идут постоянно: вместе с заменой сетей ищем альтернативные источники получения ресурса, делаем врезки на первых этажах, а также строим водоводы для того, чтобы восполнить запасы обмелевших водохранилищ. Придет время, мы освободим север республики, и вода вернется в дома наших жителей. Как сегодня отметил наш президент, из освобожденного Северска открывается путь на Славянск", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.