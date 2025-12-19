Пушилин рассказал, когда вода вернется в дома жителей ДНР

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 19.12.2025
Вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 19.12.2025
донецкая народная республика, россия, донбасс, денис пушилин, евгений поддубный, владимир путин, вгтрк, вооруженные силы украины, итоги года с владимиром путиным — 2025, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Денис Пушилин, Евгений Поддубный, Владимир Путин, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Безопасность
Денис Пушилин
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Вода вернется в дома жителей ДНР после освобождения севера региона, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, военный корреспондент ВГТРК Герой России Евгений Поддубный задал президенту России Владимиру Путину вопрос о водоснабжении Донбасса, связав "водную блокаду" с действиями ВСУ.
"Глава государства сегодня подтвердил, что работы в ДНР идут постоянно: вместе с заменой сетей ищем альтернативные источники получения ресурса, делаем врезки на первых этажах, а также строим водоводы для того, чтобы восполнить запасы обмелевших водохранилищ. Придет время, мы освободим север республики, и вода вернется в дома наших жителей. Как сегодня отметил наш президент, из освобожденного Северска открывается путь на Славянск", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
Специальная военная операция на Украине
 
 
