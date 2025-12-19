https://ria.ru/20251219/dnepr-2063156737.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 19.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли до 370 военных и две боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
