11:39 19.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли до 370 военных и две боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли до 370 военных в зоне действия "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 370 военных и две боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 93 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Днепром" нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияВооруженные силы Украины
 
 
