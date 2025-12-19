Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал отказ ЕС конфисковать российские активы - РИА Новости, 19.12.2025
10:06 19.12.2025
Дмитриев прокомментировал отказ ЕС конфисковать российские активы
Дмитриев прокомментировал отказ ЕС конфисковать российские активы
Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 19.12.2025
Дмитриев прокомментировал отказ ЕС конфисковать российские активы

Дмитриев: закон и здравый смысл пока победили

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер отметил, что по этой причине идея конфискации российских активов оказалась "мертвой" и была отложена.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37
"Мощнейший удар по подстрекателям войны в ЕС во главе с провалившейся Урсулой - немногие голоса разума внутри ЕС пока предотвратили незаконное использование российских резервов для финансирования Украины. Закон и здравый смысл пока победили", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Никто в ЕС не хочет, чтобы России вернули активы, заявил премьер Бельгии
Вчера, 09:44
 
Россия Венгрия Украина Кирилл Дмитриев Виктор Орбан Антониу Кошта Евросоюз Российский фонд прямых инвестиций Евросовет Санкции в отношении России
 
 
