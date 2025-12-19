Дмитриев прокомментировал отказ ЕС конфисковать российские активы

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Закон и здравый смысл пока победили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя отказ Евросоюза от конфискации активов РФ.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.