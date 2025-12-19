Рейтинг@Mail.ru
Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным, сообщили в ГД - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/den-2063087173.html
Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным, сообщили в ГД
Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным, сообщили в ГД - РИА Новости, 19.12.2025
Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным, сообщили в ГД
Тридцатое декабря будет обычным рабочим днем, а 31 декабря - нерабочим, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T03:41:00+03:00
2025-12-19T03:41:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251219/vystavki-2060305669.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным, сообщили в ГД

Нилов: последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тридцатое декабря будет обычным рабочим днем, а 31 декабря - нерабочим, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В этом году 31 декабря у нас нерабочий день, только потому что правительство в прошлом году его перенесло. 30 декабря будет обычным рабочим днем", - сказал Нилов.
Он отметил, что в 2024, 2025 и 2026 годах 31 декабря будет выходным.
"Но в 2019-2020 годах в стране была "календарная вакханалия" и дни обычными, рабочими. Часть регионов пыталась их сделать нерабочими, часть занимала противоположную позицию", - уточнил политик.
По словам Нилова, два года подряд эта тема выходила на уровень президента, на его прямую линию и на встречу с лидерами фракций.
"Поэтому считаю, что мы должны в Трудовом кодексе предусмотреть, не нарушая баланса выходных дней, для того, чтобы не перегружать бюджет - так как любой дополнительный выходной является нагрузкой на бюджет - переносом восьмого января на 31 декабря, обеспечение 31 декабря нерабочим днем", - подытожил глава думского комитета.
Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона
06:00
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала