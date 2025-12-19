Против Миндича возбудили дело о госизмене, заявили в Раде

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В отношении соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сбежавшего с Украины в Израиль, возбудили дело по статье о госизмене, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Как написал депутат, свой запрос он направил еще в ноябре, сразу же после публикации записей просушки из квартиры бизнесмена. В ответе СБУ, полученном в середине декабря, отмечается, что в отношении Миндича и "связанных с ним лиц" начали досудебное расследование. Их список не раскрывается.