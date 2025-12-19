Против Миндича возбудили дело о госизмене, заявили в Раде

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В отношении соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, сбежавшего с Украины в Израиль, возбудили дело по статье о госизмене, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Коррупционный скандал на Украине уронил боевой дух ВСУ, узнала СВР
18 декабря, 11:15
Как написал депутат, свой запрос он направил еще в ноябре, сразу же после публикации записей просушки из квартиры бизнесмена. В ответе СБУ, полученном в середине декабря, отмечается, что в отношении Миндича и "связанных с ним лиц" начали досудебное расследование. Их список не раскрывается.
Он утверждает, что запрашивал также данные о доступе Миндича к государственной тайне, его якобы возможных связях с российскими спецслужбами, а также о влиянии на Зеленского и главу СНБО Рустема Умерова.
Коррупционный скандал
На Украине 10 ноября началась крупная операция по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. НАБУ провело обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича. Последнего считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ
18 декабря, 09:24
Позднее бюро показало кадры с сумками, набитыми пачками денег в иностранной валюте, а также обнародовало фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое под псевдонимами Карлсон, Тенор и Рокет. По заявлению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, под ними скрываются Миндич, исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк соответственно. Кроме них фигурантом дела стал также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Ведомство предъявило обвинение семи участникам ячейки. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, с лета возглавлявшего Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце прошлого месяца он уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника провели обыски по делу о коррупции.
Опрос показал уровень недоверия к правительству Зеленского
17 декабря, 18:32
* Заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов.