В Пермском крае завели дело после сообщения о высадке школьника из автобуса
В Пермском крае завели дело после сообщения о высадке школьника из автобуса
Следователи возбудили дело после информации о том, что в пермском Соликамске кондуктор в мороз высадила из автобуса школьника из-за нехватки у него денег на... РИА Новости, 19.12.2025
происшествия
соликамск
россия
пермский край
александр бастрыкин
соликамск
россия
пермский край
В Пермском крае завели дело после сообщения о высадке школьника из автобуса
