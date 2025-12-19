https://ria.ru/20251219/delo-2063098552.html
Агалаковой* грозит уголовное дело после двух иноагентских штрафов
Агалаковой* грозит уголовное дело после двух иноагентских штрафов - РИА Новости, 19.12.2025
Агалаковой* грозит уголовное дело после двух иноагентских штрафов
Журналистке Жанне Агалаковой* (признана в РФ иностранным агентом) может грозить уголовное дело после двух назначенных ей судом штрафов за нарушение порядка... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:50:00+03:00
2025-12-19T06:50:00+03:00
2025-12-19T06:50:00+03:00
Агалаковой* грозит уголовное дело после двух иноагентских штрафов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистке Жанне Агалаковой* (признана в РФ иностранным агентом) может грозить уголовное дело после двух назначенных ей судом штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
"Агалаковой* после уже имеющихся у нее административных штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента может грозить уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказал адвокат.
Первый раз Агалакову* привлекли к административной ответственности в ноябре, а 16 декабря ей назначили еще один штраф, который, как следует из судебных данных в распоряжении РИА Новости, ей назначили за не поданный отчет о своей деятельности.
Минюст внес журналистку в реестр иноагентов в феврале этого года. Как сообщало ведомство, Агалакова* принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине
. Проживает за пределами Российской Федерации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента