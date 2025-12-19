Агалаковой* грозит уголовное дело после двух иноагентских штрафов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Журналистке Жанне Агалаковой* (признана в РФ иностранным агентом) может грозить уголовное дело после двух назначенных ей судом штрафов за нарушение порядка деятельности иностранного агента, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.

"Агалаковой* после уже имеющихся у нее административных штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента может грозить уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказал адвокат.

Первый раз Агалакову* привлекли к административной ответственности в ноябре, а 16 декабря ей назначили еще один штраф, который, как следует из судебных данных в распоряжении РИА Новости, ей назначили за не поданный отчет о своей деятельности.