В пансионате "Долголетие" опровергли сообщения о кишечной инфекции
В пансионате "Долголетие" опровергли сообщения о кишечной инфекции
2025-12-19T23:38:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Исполнительный директор сети пансионатов "Долголетие" Ирина Журавлева опровергла РИА Новости сообщения о кишечной инфекции у постояльцев, отметив, что у них все хорошо.
Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что острая кишечная инфекция якобы появилась у 20 постояльцев пансионата "Долголетие" в подмосковном Видном
"У нас все тихо, все спокойно. Никто не госпитализирован, у нас и близко такого нет. Мы сидим просто в недоумении. У нас все очень даже хорошо. Дай бог, чтобы так было всегда. Мы готовимся к Новому году, к нам приезжают волонтеры. Нет, все тихо, спокойно", - рассказала Журавлева.