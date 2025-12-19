https://ria.ru/20251219/chp-2063440296.html
Врачи видновской больницы организуют дежурство в пансионате "Долгожитель"
Врачи Видновской клинической больницы организуют дежурство в пансионате "Долгожитель" 19 и 20 декабря, сообщили РИА Новости в администрации Ленинского... РИА Новости, 19.12.2025
московская область (подмосковье)
Врачи организуют дежурство на месте отравления в пансионате "Долгожитель"