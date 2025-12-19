Рейтинг@Mail.ru
Количество пострадавших в видновском пансионате увеличилось - РИА Новости, 19.12.2025
22:04 19.12.2025 (обновлено: 22:05 19.12.2025)
Количество пострадавших в видновском пансионате увеличилось
Количество пострадавших в подмосковном пансионате увеличилось до 30 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Количество пострадавших в видновском пансионате увеличилось

Количество пострадавших в видновском пансионате увеличилось до 30 человек

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЭкстренные службы возле пансионата "Долгожитель" в Видном Московской области, где произошло массовое отравление
Экстренные службы возле пансионата Долгожитель в Видном Московской области, где произошло массовое отравление
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Экстренные службы возле пансионата "Долгожитель" в Видном Московской области, где произошло массовое отравление. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в подмосковном пансионате увеличилось до 30 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в подмосковном пансионате в результате отравления погиб один человек, 15 госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Двух жителей Ленинградской области заподозрили в отравлении людей алкоголем
10 декабря, 13:09
© 2025 МИА «Россия сегодня»
