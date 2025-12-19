Количество пострадавших в видновском пансионате увеличилось

"Количество пострадавших в пансионате увеличилось до 30 человек, из них один погиб. В больницы Московской области госпитализировано 27 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале ведомства.