После ЧП в видновском пансионате в больницу доставили 27 человек
После ЧП в видновском пансионате в больницу доставили 27 человек - РИА Новости, 19.12.2025
После ЧП в видновском пансионате в больницу доставили 27 человек
В БОЛЬНИЦЫ ИЗ-ЗА ОТРАВЛЕНИЯ В ПАНСИОНАТЕ ДОСТАВЛЕНЫ 27 ЧЕЛОВЕК, СОСТОЯНИЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ТЯЖЕЛОЕ - МИНЗДРАВ ПОДМОСКОВЬЯ РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:00:00+03:00
2025-12-19T22:00:00+03:00
2025-12-19T22:00:00+03:00
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
2025
