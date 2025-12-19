Наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово предъявили обвинение

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено мужчине, наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

"Обвинение предъявлено мужчине 1996 года рождения в применении насилия в отношении сотрудника ДПС (части 2 статьи 318 УК РФ )", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.