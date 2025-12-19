Рейтинг@Mail.ru
Наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово предъявили обвинение - РИА Новости, 19.12.2025
19:52 19.12.2025
Наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово предъявили обвинение
Обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено мужчине, наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2025
происшествия, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Домодедово (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Обвинение в применении насилия в отношении представителя власти предъявлено мужчине, наехавшему на сотрудника ДПС в Домодедово, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.
"Обвинение предъявлено мужчине 1996 года рождения в применении насилия в отношении сотрудника ДПС (части 2 статьи 318 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что пьяный водитель, наехавший на сотрудника полиции, был задержан в Подмосковье в результате погони со стрельбой. Она отметила, что медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Как установили полицейские, ранее задержанный был лишен водительских прав.
Задержание - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, получил срок
14 марта, 14:34
 
