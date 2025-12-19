Рейтинг@Mail.ru
В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар
19:29 19.12.2025
В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар
Возгорание произошло в ресторане ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте, эвакуированы около 600 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.12.2025
происшествия
кутузовский проспект
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, кутузовский проспект, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кутузовский проспект, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в ресторане ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте, эвакуированы около 600 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, в 18.06 мск в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в ТРЦ Океания. По прибытии пожарных установлено, что на четвертом этаже административного здания в ресторане произошла вспышка жировых отложений в вытяжке вентиляции на площади пяти квадратных метров, оно было ликвидировано до прибытия пожарных.
Отмечается, что до прибытия пожарных эвакуировано примерно 600 человек, информации о пострадавших не поступало.
Пожар на производстве Синтез Ока в восточной промзоне Дзержинска - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Пожар на химзаводе в Дзержинске потушили
18 декабря, 17:27
 
ПроисшествияКутузовский проспектРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
