В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар
В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар - РИА Новости, 19.12.2025
В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар
Возгорание произошло в ресторане ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте, эвакуированы около 600 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.12.2025
В ТРЦ Океания на Кутузовском проспекте произошел пожар
В ТРЦ Океания в Москве произошел пожар, около 600 человек эвакуированы