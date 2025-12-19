Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии
17:20 19.12.2025 (обновлено: 17:39 19.12.2025)
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии - РИА Новости, 19.12.2025
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из египетского Шарм-эш-Шейха во Владикавказ, сел в аэропорту Анталии из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА... РИА Новости, 19.12.2025
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии

Борт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Анталии из-за самочувствия пассажира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний", летевший из египетского Шарм-эш-Шейха во Владикавказ, сел в аэропорту Анталии из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация, что самолет из Шарм-эш-Шейха, летевший во Владикавказ, экстренно сел в турецком аэропорту Анталии.
"Больной пассажир. Подробностей нет", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
