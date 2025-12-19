Рейтинг@Mail.ru
Чехия не будет гарантом по кредиту для Украины, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2025
10:11 19.12.2025
Чехия не будет гарантом по кредиту для Украины, заявил премьер
Чехия не будет гарантом по кредиту для Украины, заявил премьер - РИА Новости, 19.12.2025
Чехия не будет гарантом по кредиту для Украины, заявил премьер
Чехия не будет выступать гарантом по кредиту Европейского союза для Украины, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, чехия, украина, россия, андрей бабиш, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Чехия, Украина, Россия, Андрей Бабиш, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, Санкции в отношении России
Чехия не будет гарантом по кредиту для Украины, заявил премьер

Бабиш: Чехия не будет выступать гарантом по кредиту ЕС для Украины

Флаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
ПРАГА, 19 дек - РИА Новости. Чехия не будет выступать гарантом по кредиту Европейского союза для Украины, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
"Договорились мы и о дальнейшей поддержке Украины в виде кредита, итоги (саммита Европейского союза - ред.) я поддерживал и добился того, что Чехия гарантом по кредиту выступать не будет. Именно так, как я и обещал", - написал Бабиш на своей странице в социальной сети Facebook* утром в пятницу.
В ночь на пятницу телеканал Euronews сообщал, что премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи Киеву в качестве компромисса, при этом сами они в этой инициативе участвовать не будут. Позднее телеканал сообщил, что в последней редакции чернового документа говорится, что план совместного займа ЕС не окажет влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
