Чехия не будет гарантом по кредиту для Украины, заявил премьер

ПРАГА, 19 дек - РИА Новости. Чехия не будет выступать гарантом по кредиту Европейского союза для Украины, заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
В ночь на пятницу телеканал Euronews сообщал, что премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо хотят предложить странам Евросоюза план по добровольному займу для помощи Киеву в качестве компромисса, при этом сами они в этой инициативе участвовать не будут. Позднее телеканал сообщил, что в последней редакции чернового документа говорится, что план совместного займа ЕС не окажет влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
