Умер основатель бригады "Эспаньола" Орлов
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 19.12.2025
Умер основатель бригады "Эспаньола" Орлов
специальная военная операция на украине
храм христа спасителя
Специальная военная операция на Украине, Храм Христа Спасителя
Умер основатель бригады "Эспаньола" Орлов

© Фото : Telegram-канал "Эспаньола"Станислав Орлов
Станислав Орлов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Telegram-канал "Эспаньола"
Станислав Орлов. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Заявившая ранее о "перезагрузке" бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил, сообщила о смерти своего создателя и командира Станислава Орлова, также известного как "Испанец", похороны состоятся в понедельник в храме Христа Спасителя.
"Родные и близкие Станислава Орлова приглашают проститься с лидером, создателем и вдохновителем "Эспаньолы", отдать дань уважения его памяти, присоединиться к нам и достойно проводить нашего командира в последний путь. Церемония прощания с "Испанцем" состоится в понедельник, 22 декабря 2025 года, в храме Христа Спасителя", - говорится в сообщении бригады в ее Telegram-канале.
Причина и место гибели Орлова не сообщаются.
В октябре 2025 года "Эспаньола" заявила о прекращении существования в прежнем виде и "перезагрузке".
Подразделение "Эспаньола" было создано футбольными болельщиками разных российских клубов. Свое название отряд получил в честь командира с позывным "Испанец".
 
Специальная военная операция на УкраинеХрам Христа Спасителя
 
 
