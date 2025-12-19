Умер основатель бригады "Эспаньола" Орлов

"Родные и близкие Станислава Орлова приглашают проститься с лидером, создателем и вдохновителем "Эспаньолы", отдать дань уважения его памяти, присоединиться к нам и достойно проводить нашего командира в последний путь. Церемония прощания с "Испанцем" состоится в понедельник, 22 декабря 2025 года, в храме Христа Спасителя", - говорится в сообщении бригады в ее Telegram-канале.