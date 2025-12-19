https://ria.ru/20251219/brigada-2063443480.html
Умер основатель бригады "Эспаньола" Орлов
Заявившая ранее о "перезагрузке" бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил, сообщила о смерти своего создателя и командира Станислава Орлова,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:58:00+03:00
2025-12-19T22:58:00+03:00
2025-12-19T22:58:00+03:00
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Заявившая ранее о "перезагрузке" бригада "Эспаньола" добровольческого корпуса российских сил, сообщила
о смерти своего создателя и командира Станислава Орлова, также известного как "Испанец", похороны состоятся в понедельник в храме Христа Спасителя.
"Родные и близкие Станислава Орлова приглашают проститься с лидером, создателем и вдохновителем "Эспаньолы", отдать дань уважения его памяти, присоединиться к нам и достойно проводить нашего командира в последний путь. Церемония прощания с "Испанцем" состоится в понедельник, 22 декабря 2025 года, в храме Христа Спасителя", - говорится в сообщении бригады в ее Telegram-канале.
Причина и место гибели Орлова не сообщаются.
В октябре 2025 года "Эспаньола" заявила о прекращении существования в прежнем виде и "перезагрузке".
Подразделение "Эспаньола" было создано футбольными болельщиками разных российских клубов. Свое название отряд получил в честь командира с позывным "Испанец".