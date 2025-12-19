https://ria.ru/20251219/bpla-2063316594.html
Минпромторг рассказал о планах по интегрированным беспилотным экосистемам
Минпромторг рассказал о планах по интегрированным беспилотным экосистемам - РИА Новости, 19.12.2025
Минпромторг рассказал о планах по интегрированным беспилотным экосистемам
Минпромторг РФ планирует в рамках развития гражданских беспилотников переход к интегрированным беспилотным экосистемам, которые объединят не только воздушные,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:52:00+03:00
2025-12-19T15:52:00+03:00
2025-12-19T15:52:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147811/49/1478114965_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_e888f4f72e7f70e33637a65330d018f8.jpg
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147811/49/1478114965_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_92297c96bdbd9b7ecce1b4aca1a156d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Минпромторг рассказал о планах по интегрированным беспилотным экосистемам
Минпромторг планирует переход к интегрированным беспилотным экосистемам
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует в рамках развития гражданских беспилотников переход к интегрированным беспилотным экосистемам, которые объединят не только воздушные, но и наземные, подводные и надводные беспилотные аппараты, рассказали РИА Новости в министерстве.
Президент России Владимир Путин
ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов и это лидерство можно подтвердить, только если эти технологии будут развиваться в гражданской сфере.
"Что касается перспектив на будущее, то планируется переход от отдельных решений к интегрированным беспилотным экосистемам, подразумевающий создание единых робототехнических комплексов. Эти комплексы объединят не только воздушные, но и наземные, подводные и надводные беспилотные аппараты", - сообщили в ведомстве.
В Минпромторге
РФ добавили, что это полностью преобразует существующий подход к работе.
"Мы движемся от создания отдельных устройств к построению единой управляемой экосистемы беспилотников, способной гибко и автономно решать самые сложные задачи", - подчеркнули в министерстве.