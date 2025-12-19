Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области произошла атака украинских беспилотников
09:13 19.12.2025 (обновлено: 09:15 19.12.2025)
В Самарской области произошла атака украинских беспилотников
безопасность
самарская область
новокуйбышевск
тольятти
самарская область
новокуйбышевск
тольятти
безопасность, самарская область, новокуйбышевск, тольятти
Безопасность, Самарская область, Новокуйбышевск, Тольятти
В Самарской области произошла атака украинских беспилотников

Украинские БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Вражеская атака БПЛА была совершена на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти, удары отражены, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Сегодня рано утром была совершена атака вражеских БПЛА на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти. Удары отражены, пострадавших нет", - написал Федорищев на платформе Max.
Губернатор уточнил, что на местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
БезопасностьСамарская областьНовокуйбышевскТольятти
 
 
Заголовок открываемого материала