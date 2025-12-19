https://ria.ru/20251219/bpla-2063110154.html
В Самарской области произошла атака украинских беспилотников
Вражеская атака БПЛА была совершена на предприятия Новокуйбышевска и Тольятти, удары отражены, пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав... РИА Новости, 19.12.2025
безопасность
самарская область
новокуйбышевск
тольятти
В Самарской области произошла атака украинских беспилотников
