Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке - РИА Новости, 19.12.2025
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке
Обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом в Липецке, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:03:00+03:00
2025-12-19T05:03:00+03:00
2025-12-19T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
липецк
липецкая область
2025
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке, пострадавших нет