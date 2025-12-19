Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.12.2025 (обновлено: 05:07 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/bpla-2063090429.html
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке - РИА Новости, 19.12.2025
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке
Обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом в Липецке, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:03:00+03:00
2025-12-19T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251219/ataka-2063074142.html
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Липецке, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом в Липецке, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Обломки БПЛА попали в один из жилых домов в Липецке. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угроза обрушения отсутствует", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Проводится обследование помещений и прилегающей территории. В целях безопасности организована эвакуация жильцов.
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
00:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала