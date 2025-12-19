Посольство в Софии надеется на непредвзятость в деле по экстрадиции россиян

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Софии рассчитывает, что болгарский суд рассмотрит дело арестованных россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США, непредвзято и в соответствии с законом, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.