18:47 19.12.2025
Посольство в Софии надеется на непредвзятость в деле по экстрадиции россиян
Посольство в Софии надеется на непредвзятость в деле по экстрадиции россиян
в мире, софия (город), россия, сша
В мире, София (город), Россия, США
Посольство в Софии надеется на непредвзятость в деле по экстрадиции россиян

Посольство РФ в Болгарии рассчитывает на беспристрастность в деле по экстрадиции

Здание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Софии рассчитывает, что болгарский суд рассмотрит дело арестованных россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США, непредвзято и в соответствии с законом, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Рассчитываем, что компетентные органы судебной системы Болгарии проведут непредвзятое рассмотрение дела в полном соответствии с нормами закона", - сказали в посольстве.
Вид на город Софию в Болгарии
В Болгарии дипломаты присутствуют на слушаниях по делу экстрадиции россиян
Вчера, 18:18
 
