В Болгарии дипломаты присутствуют на слушаниях по делу экстрадиции россиян
Консульские сотрудники РФ в Болгарии присутствуют на слушаниях по делу россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США, сообщили... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:18:00+03:00
в мире
россия
болгария
сша
россия
болгария
сша
В мире, Россия, Болгария, США
