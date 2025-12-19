"ГПБ Мобайл" усилит безопасность абонентов с сервисом "Цифровой иммунитет+"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Виртуальный мобильный оператор "ГПБ Мобайл" запустил "Цифровой иммунитет+", усиленную систему защиты от спама и мошенников, работающую на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба компании.

Сервис подключается в мобильном приложении оператора на Android (Андроид) (18+).

Услуга "Цифровой иммунитет+" (18+) включает две функции: "Блокировка спама" и "Блокировка мошенников". При подключении услуги "Цифровой иммунитет+" абонент одной кнопкой активирует обе функции автоматически.

"Блокировка спама" позволяет перенаправлять спам-звонки на голосового бота, который примет их за абонента. Дополнительно клиент может выбрать другие категории нежелательных звонков в мобильном приложении, которые также будут перенаправлены на голосового бота. Среди доступных категорий: массовый обзвон, банк, оператор связи, клиники и аптеки, доставка, такси и другие. Заблокированные звонки хранятся в мобильном приложении, где доступны запись разговора и текстовая расшифровка, абонент также получает пуш-уведомления о заблокированных вызовах и может настроить их частоту: после каждого звонка, раз в день или полностью отключить их.

"Блокировка мошенников" работает на базе искусственного интеллекта и речевой аналитики, система в ходе телефонного разговора распознает признаки потенциального мошенничества, например, попытки выманивания личной информации или финансовых данных. При обнаружении подозрительных действий абонент сразу получает предупреждение, а звонок автоматически прерывается, что защищает от возможного ущерба.

"Безопасность абонентов остается для нас ключевым приоритетом, особенно в условиях роста спама и телефонного мошенничества на рынке. В ответ на эти вызовы мы запускаем усиленную систему защиты "Цифровой иммунитет+". Объединяя функции блокировки спама и мошенничества в единый сервис, мы получаем полноценный инструмент цифровой безопасности. Мы уверены, что "Цифровой иммунитет+" будет эффективно бороться с угрозами, чтобы наши абоненты могли общаться и пользоваться мобильной связью без лишних волнений", — приводит пресс-служба слова генерального директора "ГПБ Мобайл" Анастасии Спешиловой.

"Цифровой иммунитет+" — это расширенная версия базовой системы защиты "Цифровой иммунитет", которая действует для клиентов Газпромбанка, являющихся абонентами "ГПБ Мобайл". "Цифровой иммунитет" включает следующие функции: определитель номера (ранее услуга называлась Антиспам ), блокировку нежелательных звонков, среди которых массовые обзвоны, спам-вызовы с большим количеством жалоб от абонентов и звонки с подменных номеров.

Подробнее про базовую систему защиты "Цифровой иммунитет" можно узнать по ссылке , о новом сервисе безопасности "Цифровой иммунитет+" — по ссылке

Услуги оказывает ООО "НМК", ОГРН 1207700160590, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, э. 1, пом. VI, ком. 89, лицензия № 183555.