"ГПБ Мобайл" усилит безопасность абонентов с сервисом "Цифровой иммунитет+" 19.12.2025
09:39 19.12.2025 (обновлено: 09:45 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/bezopasnost-2063018531.html
"ГПБ Мобайл" усилит безопасность абонентов с сервисом "Цифровой иммунитет+"
2025-12-19T09:39:00+03:00
2025-12-19T09:45:00+03:00
технологии, москва, газпромбанк
Технологии, Москва, Газпромбанк

"ГПБ Мобайл" усилит безопасность абонентов с сервисом "Цифровой иммунитет+"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Виртуальный мобильный оператор "ГПБ Мобайл" запустил "Цифровой иммунитет+", усиленную систему защиты от спама и мошенников, работающую на базе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба компании.
Сервис подключается в мобильном приложении оператора на Android (Андроид) (18+).
Услуга "Цифровой иммунитет+" (18+) включает две функции: "Блокировка спама" и "Блокировка мошенников". При подключении услуги "Цифровой иммунитет+" абонент одной кнопкой активирует обе функции автоматически.
"Блокировка спама" позволяет перенаправлять спам-звонки на голосового бота, который примет их за абонента. Дополнительно клиент может выбрать другие категории нежелательных звонков в мобильном приложении, которые также будут перенаправлены на голосового бота. Среди доступных категорий: массовый обзвон, банк, оператор связи, клиники и аптеки, доставка, такси и другие. Заблокированные звонки хранятся в мобильном приложении, где доступны запись разговора и текстовая расшифровка, абонент также получает пуш-уведомления о заблокированных вызовах и может настроить их частоту: после каждого звонка, раз в день или полностью отключить их.
"Блокировка мошенников" работает на базе искусственного интеллекта и речевой аналитики, система в ходе телефонного разговора распознает признаки потенциального мошенничества, например, попытки выманивания личной информации или финансовых данных. При обнаружении подозрительных действий абонент сразу получает предупреждение, а звонок автоматически прерывается, что защищает от возможного ущерба.
"Безопасность абонентов остается для нас ключевым приоритетом, особенно в условиях роста спама и телефонного мошенничества на рынке. В ответ на эти вызовы мы запускаем усиленную систему защиты "Цифровой иммунитет+". Объединяя функции блокировки спама и мошенничества в единый сервис, мы получаем полноценный инструмент цифровой безопасности. Мы уверены, что "Цифровой иммунитет+" будет эффективно бороться с угрозами, чтобы наши абоненты могли общаться и пользоваться мобильной связью без лишних волнений", — приводит пресс-служба слова генерального директора "ГПБ Мобайл" Анастасии Спешиловой.
"Цифровой иммунитет+" — это расширенная версия базовой системы защиты "Цифровой иммунитет", которая действует для клиентов Газпромбанка, являющихся абонентами "ГПБ Мобайл". "Цифровой иммунитет" включает следующие функции: определитель номера (ранее услуга называлась Антиспам), блокировку нежелательных звонков, среди которых массовые обзвоны, спам-вызовы с большим количеством жалоб от абонентов и звонки с подменных номеров.
Подробнее про базовую систему защиты "Цифровой иммунитет" можно узнать по ссылке, о новом сервисе безопасности "Цифровой иммунитет+" — по ссылке.
Услуги оказывает ООО "НМК", ОГРН 1207700160590, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, э. 1, пом. VI, ком. 89, лицензия № 183555.
Реклама, "Газпромбанк" (Акционерное общество), erid: F7NfYUJCUneTTy5LApVh
 
ТехнологииМоскваГазпромбанк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
