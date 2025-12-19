https://ria.ru/20251219/bespilotniki-2063446491.html
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
