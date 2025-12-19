Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:23 19.12.2025 (обновлено: 23:24 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/bespilotniki-2063446491.html
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.12.2025
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:23:00+03:00
2025-12-19T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
республика крым
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251219/voyna-2062907374.html
россия
белгородская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
Над российскими регионами уничтожили 36 украинских беспилотников

МО: силы ПВО за три часа сбили над российскими регионами 36 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«
"Девятнадцатое декабря с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 - над территорией Белгородской области, семь - над территорией Республики Крым, два - над территорией Курской области, один - над территорией Воронежской области и четыре БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Будет гражданская война": Залужный поделился пугающим прогнозом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала