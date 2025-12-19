https://ria.ru/20251219/belorussiya-2063124833.html
Минобороны Белоруссии рассказало, как реагирует на эскалацию напряженности
Минск адекватно реагирует на эскалацию напряженности вокруг республики, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин. РИА Новости, 19.12.2025
МО Белоруссии адекватно реагирует на эскалацию напряженности вокруг республики