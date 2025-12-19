Рейтинг@Mail.ru
10:15 19.12.2025 (обновлено: 11:20 19.12.2025)
Минск адекватно реагирует на эскалацию напряженности вокруг республики, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
в мире, белоруссия, минск, виктор хренин, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Минск, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии
Минобороны Белоруссии рассказало, как реагирует на эскалацию напряженности

МО Белоруссии адекватно реагирует на эскалацию напряженности вокруг республики

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. Минск адекватно реагирует на эскалацию напряженности вокруг республики, заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Мы адекватно реагируем на эту эскалацию напряженности", - сказал министр журналистам.
Хренин подчеркнул, что власти уделяют большое внимание вопросам безопасности, в том числе оснащению вооруженных сил Белоруссии новыми современными видами вооружения и подготовке солдат, боевому слаживанию и сплочению коллектива вооруженных сил.
Министр отметил, что это и есть ответ на эскалацию, на те проблемы, которые подкидывают недружественные соседи.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МО Белоруссии прокомментировало размещение ядерного оружия на Украине
В миреБелоруссияМинскВиктор ХренинМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Заголовок открываемого материала