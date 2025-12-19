Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал самое сильное оружие США - РИА Новости, 19.12.2025
05:46 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/belorussiya-2063093021.html
Лукашенко назвал самое сильное оружие США
Супруга президента США Меланья Трамп является самым сильным оружием Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
сша
белоруссия
минск
александр лукашенко
меланья трамп
сша
белоруссия
минск
в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, меланья трамп
В мире, США, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Меланья Трамп
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Супруга президента США Меланья Трамп является самым сильным оружием Соединенных Штатов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после послания белорусскому народу и парламенту, его слова приводит БелТА.
"В последний раз я (Спецпосланнику США по Белоруссии — Прим. Ред.) Джону Коулу сказал: "Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп", — сказал он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
По словам Лукашенко, первая леди США могла бы многое предложить в решении украинского конфликта, если ее привлечь к его урегулированию.
"Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Меланья больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо", — добавил Лукашенко.
В прошлую субботу пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Коул обсудили очень крупные геополитические вопросы. Ранее Коул по итогам переговоров с Лукашенко сообщил, что в ходе состоявшихся в Минске в течение двух дней переговоров обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации отношений Вашингтона и Минска.
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В миреСШАБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоМеланья Трамп
 
 
