В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап был ограблен в среду вечером двумя злоумышленниками, несколько экспонатов были похищены, в том числе
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ
RTBF: кольцо Наполеона и другие ценные предметы похитили из музея в Бельгии
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости.
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап был ограблен в среду вечером двумя злоумышленниками, несколько экспонатов были похищены, в том числе золотое кольцо, украшенное бриллиантами, принадлежавшее Наполеону, сообщается на сайте телеканала RTBF
"В ночь со среды на четверг в музее Последней Ставки Наполеона в Женапе было совершено ограбление со взломом. Пропали несколько коллекционных предметов, включая золотое кольцо, украшенное бриллиантами, которое принадлежало Наполеону. Подана жалоба. Прокуратура Валлонского Брабанта возбудила расследование", - сообщают журналисты.
По данным RTBF, двое злоумышленников проникли в здание, взломав окно. Затем они разбили несколько витрин, чтобы завладеть их содержимым.
"Среди похищенных предметов - золотое кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами и принадлежавшее Наполеону. Этот перстень был подобран во время бегства Императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи", - отмечает RTBF.
Их рыночная стоимость не сообщается.
Осенью 2025 года парижский музей Лувр также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.