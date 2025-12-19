Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/belgiya-2063423953.html
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.12.2025
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап был ограблен в среду вечером двумя злоумышленниками, несколько экспонатов были похищены, в том числе РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:29:00+03:00
2025-12-19T20:29:00+03:00
в мире
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063425106_0:0:1074:604_1920x0_80_0_0_c4dd3e034a4eebc0badea52b23c7c9f1.jpg
https://ria.ru/20251126/luvr-2057578177.html
https://ria.ru/20251121/frantsiya-2056723003.html
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063425106_0:0:806:604_1920x0_80_0_0_779fbc373d17c399705826411fec0226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия
В мире, Бельгия
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ

RTBF: кольцо Наполеона и другие ценные предметы похитили из музея в Бельгии

© Фото : Музей Последней Ставки НаполеонаМузей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Музей Последней Ставки Наполеона
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап был ограблен в среду вечером двумя злоумышленниками, несколько экспонатов были похищены, в том числе золотое кольцо, украшенное бриллиантами, принадлежавшее Наполеону, сообщается на сайте телеканала RTBF.
"В ночь со среды на четверг в музее Последней Ставки Наполеона в Женапе было совершено ограбление со взломом. Пропали несколько коллекционных предметов, включая золотое кольцо, украшенное бриллиантами, которое принадлежало Наполеону. Подана жалоба. Прокуратура Валлонского Брабанта возбудила расследование", - сообщают журналисты.
Автомобиль французской полиции у Лувра - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: подозреваемому в ограблении Лувра обещали заплатить 15 тысяч евро
26 ноября, 06:07
По данным RTBF, двое злоумышленников проникли в здание, взломав окно. Затем они разбили несколько витрин, чтобы завладеть их содержимым.
"Среди похищенных предметов - золотое кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами и принадлежавшее Наполеону. Этот перстень был подобран во время бегства Императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи", - отмечает RTBF.
Их рыночная стоимость не сообщается.
Осенью 2025 года парижский музей Лувр также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ
21 ноября, 22:56
 
В миреБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала