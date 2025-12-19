В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ

"Среди похищенных предметов - золотое кольцо из 18-каратного золота, украшенное пятью бриллиантами и принадлежавшее Наполеону. Этот перстень был подобран во время бегства Императора 18 июня 1815 года после битвы при Ватерлоо. Также пропали золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи", - отмечает RTBF.

Осенью 2025 года парижский музей Лувр также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.