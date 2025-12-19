Рейтинг@Mail.ru
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
02:42 19.12.2025 (обновлено: 05:59 19.12.2025)
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России - РИА Новости, 19.12.2025
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина признался, что его впечатлила эффективность российского вооружения. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, россия, бельгия, нато
В мире, Россия, Бельгия, НАТО
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России

Начальника генштаба Бельгии Вансина впечатлила эффективность вооружения России

Флаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина признался, что его впечатлила эффективность российского вооружения.
России имеется большое количество достаточно эффективной техники, причем впечатляющие объемы. Речь идет о массовости... Одним из вызовов для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений", — сказал он агентству Belga.
По его мнению, НАТО следует приобретать, возможно, менее технологичное, но эффективное вооружение в больших объемах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Бельгии объяснили заявления Рютте о возможной войне с Россией
12 декабря, 15:14
 
