https://ria.ru/20251219/belgiya-2063084060.html
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России - РИА Новости, 19.12.2025
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина признался, что его впечатлила эффективность российского вооружения. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:42:00+03:00
2025-12-19T02:42:00+03:00
2025-12-19T05:59:00+03:00
в мире
россия
бельгия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251212/nato-2061672385.html
россия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, нато
В мире, Россия, Бельгия, НАТО
Начальника генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Начальника генштаба Бельгии Вансина впечатлила эффективность вооружения России