Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России принесла бы риски - РИА Новости, 19.12.2025
06:59 19.12.2025
Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России принесла бы риски
Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России принесла бы риски

Премьер Бельгии де Вевер: конфискация активов РФ принесла бы риски

Барт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Это принесло бы большую финансовую неопределенность и юридические риски, которыми просто слишком трудно управлять. И я думаю, что в конце концов, после обсуждения, которое заняло много часов, все это осознали", - сказал он по итогам европейского саммита, на котором было принято решение обратиться к общеевропейскому займу для финансирования Украины на 2026-2027 годы и не использовать российские суверенные активы.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии
Вчера, 06:58
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву
Вчера, 06:48
 
В миреРоссияУкраинаБельгияЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
