Премьер Бельгии заявил, что конфискация активов России принесла бы риски

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.