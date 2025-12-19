Рейтинг@Mail.ru
В Батайске объявили траур после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 19.12.2025 (обновлено: 11:27 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/batajsk-2063135752.html
В Батайске объявили траур после атаки БПЛА
В Батайске объявили траур после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.12.2025
В Батайске объявили траур после атаки БПЛА
В Батайке, где накануне при налете украинских беспилотников погибла женщина, объявили траур, сообщил глава города Валентин Кукин. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:48:00+03:00
2025-12-19T11:27:00+03:00
происшествия
батайск
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063136805_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5545067534f1e2cfd9be80a56f65c7b5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063055371.html
батайск
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063136805_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95a4977de193c0eb2462a7f5291c6a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, батайск, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Батайске объявили траур после атаки БПЛА

В Батайске объявили траур из-за гибели женщины при атаке БПЛА

© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Ростовской области
Последствия атаки ВСУ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : Юрий Слюсарь/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Ростовской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек — РИА Новости. В Батайке, где накануне при налете украинских беспилотников погибла женщина, объявили траур, сообщил глава города Валентин Кукин.
"Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе", — написал он в Telegram.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В Батайске приспустили государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовали отменить развлекательные и предновогодние мероприятия. Кукин также попросил жителей города по возможности воздержаться от шумных празднований и громкой музыки.
Восемнадцатого декабря в Ростовской области при атаке украинских дронов погибли три человека и пострадали девять. В областном центре удару подвергся порт — там загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, трое были ранены. На западе города получил повреждения строящийся многоэтажный дом, но там обошлось без пострадавших.
В Батайске загорелись два частных дома. Там ранения получили семь человек. Троих доставили в больницу, но одного из них медики спасти не смогли.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
18 декабря, 21:03
 
ПроисшествияБатайскРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала