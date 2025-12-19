Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за подрыв на БАМе по легенде поехал в Бурятию для покупки авто - РИА Новости, 19.12.2025
16:51 19.12.2025
Осужденный за подрыв на БАМе по легенде поехал в Бурятию для покупки авто
Осужденный за подрыв на БАМе по легенде поехал в Бурятию для покупки авто
Осужденный за подрыв в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали в 2023 году гражданин Белоруссии Сергей Еремеев по легенде поехал на север Бурятии для покупки... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:51:00+03:00
2025-12-19T16:51:00+03:00
Осужденный за подрыв на БАМе по легенде поехал в Бурятию для покупки авто

УЛАН-УДЭ, 19 дек - РИА Новости. Осужденный за подрыв в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали в 2023 году гражданин Белоруссии Сергей Еремеев по легенде поехал на север Бурятии для покупки автомобиля, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В декабре 2023 года ФСБ сообщала, что в Омской области по обвинению в организации теракта задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября 2023 года он подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами, следовавшими по БАМу. Задержанный признался, что действовал по указаниям живущего в Литве соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия фигуранта привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по магистрали. В четверг военный суд назначил фигуранту 22 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в миллион рублей.
Осужденный за подрыв в тоннеле на БАМе использовал самодельные бомбы
Вчера, 11:52
"По легенде мужчина поехал в Северобайкальск, чтобы купить машину. По прибытии он даже сходил в автосалон и позвонил нескольким продавцам авто", - рассказал собеседник агентства.
Собеседник отметил, что за работу Еремееву обещали тысячу долларов и оплату всех расходов, при этом куратор рекомендовал мужчине во время поездки в Бурятию избегать крупных городов, Москвы в том числе, так как там из-за усиленных мер безопасности машину могут досмотреть.
Генпрокуратура ранее сообщала, что Еремеева обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, в совершении террористического акта, прохождении обучения для террористической деятельности, контрабанде взрывных устройств и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывных устройств. По версии следствия, Еремеев за денежное вознаграждение вошел в состав террористического сообщества, созданного для совершения взрывов на объектах транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги для "воздействия на принятие органами власти России решения о прекращении СВО".
Генпрокуратура отмечала, что Еремеев установил пульты управления взрывными устройствами перед въездом в Северомуйский тоннель, а самодельные взрывные устройства заложил на вагонах-цистернах с дизельным топливом двух грузовых поездов на близлежащих станциях. В ноябре 2023 года в Северомуйском тоннеле и на перегоне Перевал – Горячий Ключ Восточно-Сибирской железной дороги (обход Северомуйского тоннеля) произошли подрывы.
В декабре 2023 года председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что фигурант - бывший работник "Нафтана", которого уволили в декабре 2020 года за причастность к экстремистской деятельности. По словам Тертеля, мотивы его преступления были прежде всего корыстными.
