Рейтинг@Mail.ru
Бахрушинский музей завершает цикл к 100-летию Плисецкой выставкой в Туле - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
14:53 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/bakhrushinskiytula-2063262804.html
Бахрушинский музей завершает цикл к 100-летию Плисецкой выставкой в Туле
Бахрушинский музей завершает цикл к 100-летию Плисецкой выставкой в Туле - РИА Новости, 19.12.2025
Бахрушинский музей завершает цикл к 100-летию Плисецкой выставкой в Туле
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) завершает юбилейный цикл, приуроченный к 100-летию великой балерины Майи Плисецкой, выставкой РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:53:00+03:00
2025-12-19T14:53:00+03:00
музейные маршруты россии
тула
майя плисецкая
родион щедрин
кристина трубинова
большой театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
музеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063249814_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7a747760c7b7ff66b8525345a35f21a.jpg
https://ria.ru/20251028/vystavka-2051260132.html
https://ria.ru/20250819/muzey-2036377437.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063249814_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_793badf332fe8b201792945d8947876e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, майя плисецкая, родион щедрин, кристина трубинова, большой театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), музеи, выставки
Музейные маршруты России, Тула, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Кристина Трубинова, Большой театр, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Музеи, Выставки

Бахрушинский музей завершает цикл к 100-летию Плисецкой выставкой в Туле

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) завершает юбилейный цикл, приуроченный к 100-летию великой балерины Майи Плисецкой, выставкой в Фонде искусств Тульского музейного объединения, которая открылась в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
«

"В Фонде искусств Тульского музейного объединения 18 декабря Бахрушинский музей представил проект из цикла "Плисецкая. Полюс магии". Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой - выдающейся балерины и одной из ключевых фигур мирового балетного искусства", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова (справа) и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова (справа) и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова (справа) и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова (справа) и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
Как отметила гендиректор музея Кристина Трубинова, Бахрушинский музей реализовал самую масштабную юбилейную программу в год 100-летия со дня рождения Плисецкой.
«

"Более 14 проектов в трех частях света - от выставок и научных форумов до специальных инициатив и редких форматов, включая выпуск памятной сувенирной банкноты, посвященной одной из величайших балерин в истории. Мы объединили музеи, театры и исследователей Европы, Азии и Южной Америки, чтобы по-новому раскрыть и прославить наследие Майи Михайловны", - добавила она.

Так, шесть разделов выставки разместились на двух этажах Фонда искусств. В состав экспозиции вошли более 300 экспонатов: фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты Плисецкой, афиши и программы ее триумфальных выступлений по всему миру, а также уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея.
Отдельный раздел выставки посвящен периоду творческой карьеры Плисецкой в Большом театре, где она служила более 50 лет. Среди экспонатов редкие фотографии балерины в спектаклях "Лебединое озеро", "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Анна Каренина", "Болеро" и других.
Также на выставке представлена серия работ Пьера Кардена - от изящных шляп и знакового маленького черного платья до знаменитых костюмов для балетов "Анна Каренина", "Дама с собачкой", "Чайка" и "Фантазия".
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 5
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 5
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 5
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 5
Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
5 из 5
Гости экспозиции смогут увидеть подлинные сценические костюмы, созданные Симоном Вирсаладзе для балетов "Спящая красавица" и "Жар-птица", а также новаторский костюм Леды из балета Мориса Бежара.
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой в Рязани - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Выставка Бахрушинского музея к столетию Плисецкой открылась в Рязани
28 октября, 17:43
Отдельный раздел выставки посвящен союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина - одного из самых ярких творческих дуэтов в истории отечественного искусства. В экспозиции представлены фотографии с репетиций, семейный фотоархив, наброски партитур и афиши к их совместным балетам - "Конек-Горбунок", "Анна Каренина". Особым экспонатом выставки станет гарнитур, привезенный из квартиры, в которой жили Плисецкая и Щедрин.
Завершающей частью экспозиции стал раздел о творческой династии Плисецких - Мессереров.
Выставка "Плисецкая. Полюс магии" в Тульском музейном объединении будет доступна для посетителей с 18 декабря по 8 февраля 2026 года. Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ.
Выставка Плисецкая. Полюс магии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бахрушинский музей открыл в Казани выставку к 100-летию балерины Плисецкой
19 августа, 18:59
 
Музейные маршруты РоссииТулаМайя ПлисецкаяРодион ЩедринКристина ТрубиноваБольшой театрМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)МузеиВыставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала