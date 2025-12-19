Бахрушинский музей завершает цикл к 100-летию Плисецкой выставкой в Туле

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) завершает юбилейный цикл, приуроченный к 100-летию великой балерины Майи Плисецкой, выставкой в Фонде искусств Тульского музейного объединения, которая открылась в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.

« "В Фонде искусств Тульского музейного объединения 18 декабря Бахрушинский музей представил проект из цикла "Плисецкая. Полюс магии". Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой - выдающейся балерины и одной из ключевых фигур мирового балетного искусства", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова (справа) и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)

Как отметила гендиректор музея Кристина Трубинова, Бахрушинский музей реализовал самую масштабную юбилейную программу в год 100-летия со дня рождения Плисецкой.

« "Более 14 проектов в трех частях света - от выставок и научных форумов до специальных инициатив и редких форматов, включая выпуск памятной сувенирной банкноты, посвященной одной из величайших балерин в истории. Мы объединили музеи, театры и исследователей Европы, Азии и Южной Америки, чтобы по-новому раскрыть и прославить наследие Майи Михайловны", - добавила она.

Так, шесть разделов выставки разместились на двух этажах Фонда искусств. В состав экспозиции вошли более 300 экспонатов: фотографии, костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, живописные и скульптурные портреты Плисецкой, афиши и программы ее триумфальных выступлений по всему миру, а также уникальные архивные материалы из фондов Бахрушинского театрального музея.

Отдельный раздел выставки посвящен периоду творческой карьеры Плисецкой в Большом театре, где она служила более 50 лет. Среди экспонатов редкие фотографии балерины в спектаклях "Лебединое озеро", "Кармен-сюита", "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Анна Каренина", "Болеро" и других.

Также на выставке представлена серия работ Пьера Кардена - от изящных шляп и знакового маленького черного платья до знаменитых костюмов для балетов "Анна Каренина", "Дама с собачкой", "Чайка" и "Фантазия".

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова и губернатор Тулской области Дмитрий Миляев (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея Выставка Бахрушинского, посвященная 100-летию Плисецкой, театрального музея в Туле

Гости экспозиции смогут увидеть подлинные сценические костюмы, созданные Симоном Вирсаладзе для балетов "Спящая красавица" и "Жар-птица", а также новаторский костюм Леды из балета Мориса Бежара.

Отдельный раздел выставки посвящен союзу Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина - одного из самых ярких творческих дуэтов в истории отечественного искусства. В экспозиции представлены фотографии с репетиций, семейный фотоархив, наброски партитур и афиши к их совместным балетам - "Конек-Горбунок", "Анна Каренина". Особым экспонатом выставки станет гарнитур, привезенный из квартиры, в которой жили Плисецкая и Щедрин.

Завершающей частью экспозиции стал раздел о творческой династии Плисецких - Мессереров.