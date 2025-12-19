В Австралии после теракта в Сиднее создадут программу выкупа оружия

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Австралии создадут национальную программу выкупа огнестрельного оружия у населения, объявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе через пять дней после теракта на пляже в Сиднее.
Альбанезе заявил, что программа станет крупнейшей с момента выкупа оружия, объявленного правительством в 1996 году после массового убийства в Порт-Артуре в штате Тасмания. Тогда было сдано около 643 тысяч единиц огнестрельного оружия на сумму 350 миллионов долларов.
Премьер подчеркнул, что правительство хочет изъять оружие с улиц Австралии. Программа 1996 года ограничивала владение и использование самозарядных винтовок и самозарядных ружей.
"Нам нужно пойти дальше", - заявил Альбанезе на пресс-конференции, которую освещал национальный вещатель АВС.
Глава правительства также объявил воскресенье, 21 декабря, днем памяти жертв теракта на пляже Бондай. По его словам, управление национальной разведки обнаружило видео, подтверждающее, что воскресное нападение было вдохновлено группировкой ИГ* (запрещена в РФ).
Террористы открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, 40 пострадали. Израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
* Запрещенная в России террористическая группировка
