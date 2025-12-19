https://ria.ru/20251219/ataka-2063096968.html
При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты
При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты - РИА Новости, 19.12.2025
При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты
Гражданские объекты в городах и районах Ростовской области получили повреждения в результате воздушной атаки ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:28:00+03:00
2025-12-19T06:28:00+03:00
2025-12-19T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
ростов
таганрог
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
https://ria.ru/20251219/bpla-2063090429.html
ростовская область
ростов
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Ростов, Таганрог, Юрий Слюсарь
При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты
При воздушной атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты