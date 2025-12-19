При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты

«

"В нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома и промышленные потребители ... в Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля", — написал Слюсарь.