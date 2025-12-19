Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 19.12.2025 (обновлено: 01:22 19.12.2025)
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок - РИА Новости, 19.12.2025
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
Пятимесячный ребенок получил ранения при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2025
белгород
белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок

В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный мальчик

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Последствия атаки беспилотников ВСУ на Белгород
БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Пятимесячный ребенок получил ранения при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Ранен пятимесячный ребенок", — написал Гладков.
В детской областной больнице у мальчика выявили минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.
В результате падения обломков сбитого беспилотника на парковку повреждены семь автомобилей, а также остекление социального объекта и 17 квартир в 10 многоквартирных домах.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки
Вчера, 12:56
По словам губернатора, дроны также атаковали город Грайворон, села Дунайка и Дорогощь Грайворонского округа. Повреждены три автомобиля, две квартиры многоквартирного дома, семь частных домов, социальный и коммерческий объекты.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток", — подчеркнул Гладков.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Дым на месте удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгорода
15 декабря, 00:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы Украины
 
 
