Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок - РИА Новости, 19.12.2025
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
Пятимесячный ребенок получил ранения при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:18:00+03:00
2025-12-19T00:18:00+03:00
2025-12-19T01:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины
Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок
В Белгороде при атаке беспилотника ВСУ пострадал пятимесячный мальчик
БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости.
Пятимесячный ребенок получил ранения при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородом
системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Ранен пятимесячный ребенок", — написал Гладков
.
В детской областной больнице у мальчика выявили минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.
В результате падения обломков сбитого беспилотника на парковку повреждены семь автомобилей, а также остекление социального объекта и 17 квартир в 10 многоквартирных домах.
По словам губернатора, дроны также атаковали город Грайворон, села Дунайка и Дорогощь Грайворонского округа. Повреждены три автомобиля, две квартиры многоквартирного дома, семь частных домов, социальный и коммерческий объекты.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток", — подчеркнул Гладков.
В ответ на атаки ВСУ
по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.