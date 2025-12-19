Из-за атаки ВСУ на Белгород ранен ребенок

БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Пятимесячный ребенок получил ранения при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил в Пятимесячный ребенок получил ранения при отражении атаки беспилотника ВСУ в Белгороде, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

« "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Ранен пятимесячный ребенок", — написал Гладков

В детской областной больнице у мальчика выявили минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, ему оказывают всю необходимую помощь.

В результате падения обломков сбитого беспилотника на парковку повреждены семь автомобилей, а также остекление социального объекта и 17 квартир в 10 многоквартирных домах.

По словам губернатора, дроны также атаковали город Грайворон, села Дунайка и Дорогощь Грайворонского округа. Повреждены три автомобиля, две квартиры многоквартирного дома, семь частных домов, социальный и коммерческий объекты.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток", — подчеркнул Гладков.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины