ААЦ осудила вмешательство властей в дела церкви

ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Проживающие в Армении члены Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви (ААЦ) по итогам прошедшего в пятницу собрания осудили вмешательство властей страны в дела церкви, сообщает пресс-канцелярия духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Верховный духовный совет счел предосудительными вмешательства властей, лично премьер-министра (Никола Пашиняна - ред.), во внутреннюю жизнь Армянской церкви и ее канонические положения, что противоречит основному закону страны, оскорбляет религиозные чувства народа, попирает права Армянской церкви и освященные веками традиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены Верховного духовного совета обсудили вопросы, связанные с незаконным преследованием и уголовными процессами в отношении духовенства. "Верховный духовный совет подтвердил свое требование к правоохранительным и судебным органам Армении обеспечить справедливость и законность в отношении духовных лиц, национальных благотворителей и других преданных сынов армянского народа, лишенных свободы по сфабрикованным обвинениям. Отмечено, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен всеми доступными законными средствами добиваться защиты прав церкви и церковнослужителей, возвращения захваченных святынь, принадлежащих церкви", - отметили в пресс-канцелярии.
Кроме того, сообщили в пресс-канцелярии, Верховный духовный совет счел безотлагательным созыв Епископского собрания в ближайшем будущем. "На заседании было предложено предпринять соответствующие шаги для сотрудничества с международными организациями и правозащитными структурами, чтобы остановить распространение искаженных государственной пропагандистской машиной представлений о ситуации вокруг церкви", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.