ААЦ осудила вмешательство властей в дела церкви

ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Проживающие в Армении члены Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви (ААЦ) по итогам прошедшего в пятницу собрания осудили вмешательство властей страны в дела церкви, сообщает пресс-канцелярия духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Кроме того, сообщили в пресс-канцелярии, Верховный духовный совет счел безотлагательным созыв Епископского собрания в ближайшем будущем. "На заседании было предложено предпринять соответствующие шаги для сотрудничества с международными организациями и правозащитными структурами, чтобы остановить распространение искаженных государственной пропагандистской машиной представлений о ситуации вокруг церкви", - говорится в сообщении.