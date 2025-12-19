Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Строительство межвузовского кампуса "Гагарин" станет одним из масштабных проектов по развитию науки в Смоленской области, который позволит научным разработкам получать практическое применение и работать на экономику региона, сообщил губернатор области Василий Анохин на своей страниц в соцсетях.