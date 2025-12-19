Рейтинг@Mail.ru
Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:48 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/anokhin-2063427753.html
Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры
Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры - РИА Новости, 19.12.2025
Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры
Строительство межвузовского кампуса "Гагарин" станет одним из масштабных проектов по развитию науки в Смоленской области, который позволит научным разработкам... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:48:00+03:00
2025-12-19T20:48:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
российский научный фонд
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
смоленская область
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, российский научный фонд, смоленск
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Российский научный фонд, Смоленск
Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры

Глава Смоленской области обсудил с ректорами развитие вузовской науки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Строительство межвузовского кампуса "Гагарин" станет одним из масштабных проектов по развитию науки в Смоленской области, который позволит научным разработкам получать практическое применение и работать на экономику региона, сообщил губернатор области Василий Анохин на своей страниц в соцсетях.
Задачи развития науки в учебных заведениях, где студенты должны получать первый опыт исследовательской и проектной работы, обсуждены на совещании губернатора с ректорами смоленских вузов.
"В центре Смоленска построим университетский городок, в котором ребята будут проводить исследования, реализовывать проекты. У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса - компетенции и опыт передовых организаций региона", - написал Анохин.
Глава области подчеркнул, что для развития вузовской науки необходимо использовать все доступные ресурсы.
"Сегодня на федеральном уровне действует широкий набор инструментов поддержки. Речь шла о механизме "полного цикла", позволяющем выстраивать кооперацию вузов и промышленных предприятий, об участии в деятельности научно-образовательных центров, федеральных научно-технических программ, конкурсах Российского научного фонда", - отметил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРоссийский научный фондСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала