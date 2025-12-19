https://ria.ru/20251219/anokhin-2063427753.html
Анохин заявил, что смоленские вузы должны развиваться как научные центры
2025-12-19T20:48:00+03:00
смоленская область
василий анохин
российский научный фонд
смоленск
смоленская область
смоленск
Глава Смоленской области обсудил с ректорами развитие вузовской науки
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Строительство межвузовского кампуса "Гагарин" станет одним из масштабных проектов по развитию науки в Смоленской области, который позволит научным разработкам получать практическое применение и работать на экономику региона, сообщил губернатор области Василий Анохин на своей страниц в соцсетях.
Задачи развития науки в учебных заведениях, где студенты должны получать первый опыт исследовательской и проектной работы, обсуждены на совещании губернатора с ректорами смоленских вузов.
"В центре Смоленска
построим университетский городок, в котором ребята будут проводить исследования, реализовывать проекты. У него будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. В основе кампуса - компетенции и опыт передовых организаций региона", - написал Анохин
.
Глава области подчеркнул, что для развития вузовской науки необходимо использовать все доступные ресурсы.
"Сегодня на федеральном уровне действует широкий набор инструментов поддержки. Речь шла о механизме "полного цикла", позволяющем выстраивать кооперацию вузов и промышленных предприятий, об участии в деятельности научно-образовательных центров, федеральных научно-технических программ, конкурсах Российского научного фонда
", - отметил Анохин.