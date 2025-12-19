В Венгрии считают, что ЕС скоро вернется к обсуждению активов России

БУДАПЕШТ, 19 дек - РИА Новости. Евросоюз очень скоро, возможно, даже после новогодних праздников, вернется к обсуждению идеи конфискации российских замороженных активов, потому что Украине не хватит кредита на 90 миллиардов евро, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпетле.

Словакия и В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия Чехия не участвуют в обеспечении кредита.

"Я вполне уверен, думаю, ЕС может вернуться к этому вопросу уже после рождественских и новогодних каникул. Потому что сейчас они дадут деньги Украине, но, очевидно, (Владимир – ред.) Зеленский растратит их. Он подсчитал, что на два года нужно 140 миллиардов евро, а получит 90. Очевидно, Зеленский объявит, что этих денег недостаточно, что он победит, в общем затянет свою обычную песню", - сказал Шпетле.

По его словам, даже крупные страны, такие как Германия Франция , не хотят финансировать Украину сами, потому что столкнулись с дефицитом бюджета, но при этом хотели бы продолжения конфликта.

"Конечно, на Украине украдут большую часть, но им нужно получить деньги, потому что примерно в феврале Украина объявит о банкротстве. В феврале, самое позднее в марте, у нее уже не будет ликвидности. Поэтому им отчаянно нужны эти деньги, потому что иначе вся страна рухнет", - отметил эксперт.

Аналитик отметил, что Венгрия, очевидно, по-прежнему будет против конфискации российских валютных активов, потому что иначе "Евросоюз фактически потеряет свою репутацию региона, в который стоит инвестировать, куда стоит вкладывать валютные резервы".

"Даже сам факт того, что этот вопрос уже поднимался, что он был на повестке дня, уже очень сильно навредил Евросоюзу. Очень сильно. То есть фактически утратил свою честь и доверие людей, которые действительно хотят хранить свои деньги здесь, потому что они видят, что это опасно", - добавил Шпетле.

По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на европейских граждан.