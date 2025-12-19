Рейтинг@Mail.ru
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
17:36 19.12.2025
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД
Любые противоправные действия с российскими активами не останутся безнаказанными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.12.2025
россия, мария захарова, санкции в отношении россии
Россия, Мария Захарова, Санкции в отношении России
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД

МИД: любые противоправные действия с активами РФ не останутся безнаказанными

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Любые противоправные действия с российскими активами не останутся безнаказанными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Какие бы хитроумные псевдоюридические схемы ни пытался изобрести Евросоюз, законных оснований для блокировки, конфискации или использования им активов Банка России не существует. Любые противоправные действия с российскими активами безнаказанными не останутся", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
Вчера, 14:02
 
РоссияМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
