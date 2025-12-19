https://ria.ru/20251219/aktivy-2063368648.html
Россия не оставит без ответа незаконные действия с активами, заявили в МИД
Любые противоправные действия с российскими активами не останутся безнаказанными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.12.2025
