Евродепутат прокомментировал идею отказа от конфискации российских активов

ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Если Евросоюз откажется от идеи конфискации замороженных активов РФ в свете невозможности ее реализовать, это было бы возвращением к здравому смыслу, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

По его мнению, Европейская комиссия в настоящее время стремится всеми силами финансировать продолжение конфликта вокруг Украины, даже если это и приведет к попранию международного права и основополагающих принципов собственности.