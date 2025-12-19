ПАРИЖ, 19 дек - РИА Новости. Если Евросоюз откажется от идеи конфискации замороженных активов РФ в свете невозможности ее реализовать, это было бы возвращением к здравому смыслу, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
«
"Если идея конфискации (замороженных российских активов - ред.) окажется нереализуемой, то это будет... просто возвращением к здравому смыслом, которое будет вызвано юридическими, политическими и геополитическими реалиями", - сказал Мариани.
По его мнению, Европейская комиссия в настоящее время стремится всеми силами финансировать продолжение конфликта вокруг Украины, даже если это и приведет к попранию международного права и основополагающих принципов собственности.
"Государства-члены ЕС, которые недвусмысленно выступили против плана (по конфискации активов - ред,)... показали, что еще существуют защитные механизмы от идеологических эксцессов Еврокомиссии", - добавил евродепутат, приведя в качестве примера таких стран Венгрию и Италию.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.