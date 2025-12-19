Рейтинг@Mail.ru
07:15 19.12.2025
В Бельгии назвали идею по активам России похожей на историю с "Титаником"
В Бельгии назвали идею по активам России похожей на историю с "Титаником"
в мире
бельгия
россия
украина
санкции в отношении россии
бельгия
россия
украина
в мире, бельгия, россия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, Украина, Санкции в отношении России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБарт де Вевер
Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал идею и переговоры конфискации активов РФ похожими на историю с "Титаником".
"Сделали предложение по репарационному кредиту. И по дискуссии было уже понятно, что это тонущий корабль, "Титаник", - сказал он по итогам европейского саммита, на котором было принято решение не прибегать к конфискации российских суверенных активов и занять деньги на финрынках для Украины.
