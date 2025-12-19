Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфискации активов России
07:13 19.12.2025 (обновлено: 11:00 19.12.2025)
Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфискации активов России
Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфискации активов России
За идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала, заявил премьер-министр... РИА Новости, 19.12.2025
2025
Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфискации активов России

Де Вевер: за идеей по активам стояли эмоционально живущие во вражде с РФ страны

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. За идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Конечно, некоторым людям это (решение о европейском займе вместо конфискации активов - ред.) не понравилось, потому что они предпочли бы получить компенсационный кредит, потому что за этим стоит еще и геополитическая мотивация. Они хотят наказать (президента РФ Владимира - ред.) Путина, забрав его деньги. И я понимаю. И, конечно, близкие территориально к России страны, которые живут во вражде с Россией, нашли бы это эмоционально удовлетворяющим - идею взять деньги. Но политика - это не эмоции. Это рациональная работа. И рациональность восторжествовала", - сказал он.
Макрон подтвердил, что кредит Киеву предназначен для продолжения конфликта
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
