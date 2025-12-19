Рейтинг@Mail.ru
Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063099135.html
Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии
Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии - РИА Новости, 19.12.2025
Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии
Отказ от использования активов РФ в займе для Киева укрепит финстабильность и снимет риски с Euroclear, считает премьер Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:58:00+03:00
2025-12-19T06:58:00+03:00
в мире
бельгия
европа
брюссель
euroclear
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062886533_0:122:3071:1850_1920x0_80_0_0_1600068c7d64015ad4a612901a4a9b82.jpg
https://ria.ru/20250321/belgiya-2006515134.html
бельгия
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062886533_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_541ff2670bfe4a5cd17e512b3690861c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, европа, брюссель, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Европа, Брюссель, Euroclear, Евросоюз, Санкции в отношении России
Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии

Де Вевер: отказ от активов России укрепит финансовую стабильность Европы

© AP Photo / Virginia MayoБарт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Барт де Вевер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Отказ от использования активов РФ в займе для Киева укрепит финстабильность и снимет риски с Euroclear, считает премьер Бельгии Барт де Вевер.
"Решение показало, что мнение малых и средних государств-членов ЕС также имеет значение. Решения в Европе принимаются не только крупнейшими столицами или институтами, они коллективны, они справедливы и уважают законные национальные интересы. Я думаю, что финансовая стабильность сегодня тоже победила. После принятия сегодняшнего решения Euroclear остается стабильным, заслуживающим доверия краеугольным камнем мировой финансовой системы. Мы избежали риска для его репутации, ликвидности и рейтинга, и его способность выполнять свои обязанности на мировых рынках", - сказал он по итогам саммита ЕС, на котором было принято решение отказаться от конфискации российских суверенных активов и прибегнуть к европейскому займу под гарантии бюджета Евросоюза.
По его словам, это важно для Бельгии, но это также важно и для Европы, и для глобальной финансовой стабильности.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Премьер Бельгии назвал идею конфискации активов России актом войны
21 марта, 16:07
 
В миреБельгияЕвропаБрюссельEuroclearЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала