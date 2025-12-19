Отказ от активов России укрепит финстабильность ЕС, считает премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Отказ от использования активов РФ в займе для Киева укрепит финстабильность и снимет риски с Euroclear, считает премьер Бельгии Барт де Вевер.
"Решение показало, что мнение малых и средних государств-членов ЕС также имеет значение. Решения в Европе принимаются не только крупнейшими столицами или институтами, они коллективны, они справедливы и уважают законные национальные интересы. Я думаю, что финансовая стабильность сегодня тоже победила. После принятия сегодняшнего решения Euroclear остается стабильным, заслуживающим доверия краеугольным камнем мировой финансовой системы. Мы избежали риска для его репутации, ликвидности и рейтинга, и его способность выполнять свои обязанности на мировых рынках", - сказал он по итогам саммита ЕС, на котором было принято решение отказаться от конфискации российских суверенных активов и прибегнуть к европейскому займу под гарантии бюджета Евросоюза.
По его словам, это важно для Бельгии, но это также важно и для Европы, и для глобальной финансовой стабильности.