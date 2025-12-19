Премьер Бельгии прокомментировал отказ от конфискации активов России

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Отказ от использования активов России стал победой международного права, это позволило избежать опасного прецедента, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС, на котором было принято решение финансировать Украину за счет европейского займа на финансовых рынках, а не за счет конфискации российских суверенных активов.