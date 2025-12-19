Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии прокомментировал отказ от конфискации активов России - РИА Новости, 19.12.2025
06:45 19.12.2025
Премьер Бельгии прокомментировал отказ от конфискации активов России
Отказ от использования активов России стал победой международного права, это позволило избежать опасного прецедента, заявил премьер-министр Бельгии Барт де... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
бельгия
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
бельгия
россия
украина
в мире, бельгия, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России
Премьер Бельгии прокомментировал отказ от конфискации активов России

Де Вевер: отказ от конфискации активов РФ стал победой международного права

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБарт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Отказ от использования активов России стал победой международного права, это позволило избежать опасного прецедента, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита ЕС, на котором было принято решение финансировать Украину за счет европейского займа на финансовых рынках, а не за счет конфискации российских суверенных активов.
"Я думаю, что сегодня победило международное право. Мы избежали создания прецедента, который может подорвать правовую определенность во всем мире. Мы отстояли принцип, согласно которому Европа уважает закон, даже когда это тяжело, даже когда мы находимся под давлением", - сказал он.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Кошта назвал источник для займа Киеву
Вчера, 06:13
 
В миреБельгияРоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
