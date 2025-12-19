https://ria.ru/20251219/aktivy-2063077099.html
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России - РИА Новости, 19.12.2025
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
Решение о бессрочной блокировке российских активов стало результатом процедурных махинаций в Евросоюзе, Брюссель так пытается решить собственные экономические... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:09:00+03:00
2025-12-19T01:09:00+03:00
2025-12-19T01:09:00+03:00
в мире
брюссель
россия
александр грушко
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063076962.html
брюссель
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, россия, александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Брюссель, Россия, Александр Грушко, Евросоюз, Санкции в отношении России
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
Грушко: решение о бессрочной блокировке активов РФ стало результатом махинаций
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение о бессрочной блокировке российских активов стало результатом процедурных махинаций в Евросоюзе, Брюссель так пытается решить собственные экономические проблемы, в том числе, вкачивая средства в ВПК, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Проукраинское большинство уже вовсю злоупотребляет процедурными махинациями и провело через Совет ЕС
решение о фактически бессрочном блокировании наших активов, обосновав его ссылкой на положения нормативно-правовой базы ЕС, которые предусматривают возможность принятия мер чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации в самом Евросоюзе", - сказал Грушко
.
"Так что на деле для ЕС речь идет не только и не столько о финансировании обанкротившегося киевского режима, сколько о решении собственных экономических проблем, в том числе путем накачивания средств в европейский ВПК", - добавил он.