В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России - РИА Новости, 19.12.2025
01:09 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063077099.html
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России - РИА Новости, 19.12.2025
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России
Решение о бессрочной блокировке российских активов стало результатом процедурных махинаций в Евросоюзе, Брюссель так пытается решить собственные экономические... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:09:00+03:00
2025-12-19T01:09:00+03:00
в мире
брюссель
россия
александр грушко
евросоюз
санкции в отношении россии
брюссель
россия
в мире, брюссель, россия, александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Брюссель, Россия, Александр Грушко, Евросоюз, Санкции в отношении России
В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России

Грушко: решение о бессрочной блокировке активов РФ стало результатом махинаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение о бессрочной блокировке российских активов стало результатом процедурных махинаций в Евросоюзе, Брюссель так пытается решить собственные экономические проблемы, в том числе, вкачивая средства в ВПК, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Проукраинское большинство уже вовсю злоупотребляет процедурными махинациями и провело через Совет ЕС решение о фактически бессрочном блокировании наших активов, обосновав его ссылкой на положения нормативно-правовой базы ЕС, которые предусматривают возможность принятия мер чрезвычайного характера в условиях тяжелой экономической ситуации в самом Евросоюзе", - сказал Грушко.
"Так что на деле для ЕС речь идет не только и не столько о финансировании обанкротившегося киевского режима, сколько о решении собственных экономических проблем, в том числе путем накачивания средств в европейский ВПК", - добавил он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД
В миреБрюссельРоссияАлександр ГрушкоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
