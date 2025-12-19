В МИД прокомментировали решение ЕС о бессрочной блокировке активов России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение о бессрочной блокировке российских активов стало результатом процедурных махинаций в Евросоюзе, Брюссель так пытается решить собственные экономические проблемы, в том числе, вкачивая средства в ВПК, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Так что на деле для ЕС речь идет не только и не столько о финансировании обанкротившегося киевского режима, сколько о решении собственных экономических проблем, в том числе путем накачивания средств в европейский ВПК", - добавил он.