Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Более 380 тысяч пассажиров перевезли через Краснодар авиакомпании Группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") за три месяца с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Из общего числа пассажиров 306 тысяч перевезены на внутренних линиях. Рейсами между Москвой и Краснодаром воспользовались почти 170 тысяч человек. На собственных рейсах через столицу Кубани "Аэрофлот" перевез более 285 тысяч пассажиров.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, который был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Сегодня Группа "Аэрофлот" выполняет полеты в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Красноярска и Новосибирска. Международная программа представлена пятью направлениями: Стамбул, Ереван, Дубай, Хургада, Шарм-эль-Шейх.