Рейтинг@Mail.ru
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/aeroflot-2063125770.html
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар - РИА Новости, 19.12.2025
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар
Более 380 тысяч пассажиров перевезли через Краснодар авиакомпании Группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") за три месяца с момента возобновления... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T10:16:00+03:00
2025-12-19T10:16:00+03:00
аэрофлот
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
https://ria.ru/20251217/aeroflot-2062615763.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, краснодар
Аэрофлот, Краснодар
Группа "Аэрофлот" перевезла более 380 тысяч пассажиров через Краснодар

Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла свыше 380 тысяч пассажиров через Краснодар

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Более 380 тысяч пассажиров перевезли через Краснодар авиакомпании Группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия" и "Победа") за три месяца с момента возобновления полетов, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Из общего числа пассажиров 306 тысяч перевезены на внутренних линиях. Рейсами между Москвой и Краснодаром воспользовались почти 170 тысяч человек. На собственных рейсах через столицу Кубани "Аэрофлот" перевез более 285 тысяч пассажиров.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, который был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Сегодня Группа "Аэрофлот" выполняет полеты в Краснодар из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Красноярска и Новосибирска. Международная программа представлена пятью направлениями: Стамбул, Ереван, Дубай, Хургада, Шарм-эль-Шейх.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Юным пассажирам рейсов бизнес-класса "Аэрофлота" подарят игрушку-медведя
17 декабря, 13:26
 
АэрофлотКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала