Рейтинг@Mail.ru
Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:21 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/abort-2063086167.html
Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ
Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ - РИА Новости, 19.12.2025
Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ
В 14 регионах РФ частные клиники перестали делать аборты, в 34 регионах более 30% частных клиник отказались от этой процедуры, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T03:21:00+03:00
2025-12-19T03:21:00+03:00
религия
общество
россия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104291/44/1042914435_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cf48a9a895612c3ca90ef8a0ffbd7120.jpg
https://ria.ru/20251103/klinika-2052682556.html
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050110856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104291/44/1042914435_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_97d34d303de92675e6328bd3abdeb3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, русская православная церковь
Религия, Общество, Россия, Русская православная церковь
Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ

Иерей Лукьянов: частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах РФ

© Fotolia / Dmitry VereshchaginГинекологическое кресло
Гинекологическое кресло - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Гинекологическое кресло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 14 регионах РФ частные клиники перестали делать аборты, в 34 регионах более 30% частных клиник отказались от этой процедуры, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Частные клиники 52 регионов РФ полностью или частично отказались от абортов, из 52 регионов: в 14 регионах все частные клиники отказались от абортов, в 34 регионах более 30 процентов частных клиник отказались от абортов", - сказал Лукьянов.
Узи в беременность - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Нижегородскую клинику оштрафовали за предложение делать аборты без лицензии
3 ноября, 21:16
Ранее отец Федор Лукьянов рассказал РИА Новости, что после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что "совершен смертный грех убийства", иначе это называют "постабортным синдромом". По его словам, выходом из этой ситуации для женщины может стать исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе".
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (то есть проводимых просто по желанию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.
Также в РПЦ поддерживают законопроект о запрете склонения женщин к аборту. По данным Патриаршей комиссии на декабрь 2025 года, 29 субъектов РФ приняли подобный закон на региональном уровне.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
23 октября, 16:00
 
РелигияОбществоРоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала