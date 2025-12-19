Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 14 регионах РФ частные клиники перестали делать аборты, в 34 регионах более 30% частных клиник отказались от этой процедуры, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Частные клиники 52 регионов РФ полностью или частично отказались от абортов, из 52 регионов: в 14 регионах все частные клиники отказались от абортов, в 34 регионах более 30 процентов частных клиник отказались от абортов", - сказал Лукьянов.
Ранее отец Федор Лукьянов рассказал РИА Новости, что после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что "совершен смертный грех убийства", иначе это называют "постабортным синдромом". По его словам, выходом из этой ситуации для женщины может стать исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе".
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (то есть проводимых просто по желанию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.
Также в РПЦ поддерживают законопроект о запрете склонения женщин к аборту. По данным Патриаршей комиссии на декабрь 2025 года, 29 субъектов РФ приняли подобный закон на региональном уровне.
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
23 октября, 16:00