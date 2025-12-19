Частные клиники перестали делать аборты в 14 регионах России, заявили в РПЦ

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 14 регионах РФ частные клиники перестали делать аборты, в 34 регионах более 30% частных клиник отказались от этой процедуры, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее отец Федор Лукьянов рассказал РИА Новости, что после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что "совершен смертный грех убийства", иначе это называют "постабортным синдромом". По его словам, выходом из этой ситуации для женщины может стать исповедь, покаяние и "деятельное участие в профилактике абортов в обществе".