На прямую линию поступает очень много звонков, заявил Песков
На прямую линию поступает очень много звонков, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
На прямую линию поступает очень много звонков, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступает столько звонков, что линии связи еле выдерживают. РИА Новости, 18.12.2025
На прямую линию поступает очень много звонков, заявил Песков
Песков: на прямую линию поступает много звонков, что линии связи еле выдерживают