Цена на золото обновила исторический максимум
Цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена золота впервые в истории превысила $4 400 за тройскую унцию
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Биржевая цена на золото в четверг обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 28,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66% - до 4 402,85 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 400 долларов.