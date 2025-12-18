Рейтинг@Mail.ru
Цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zoloto-2063056828.html
Цена на золото обновила исторический максимум
Цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 18.12.2025
Цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото в четверг обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:25:00+03:00
2025-12-18T21:25:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_0:42:3492:2006_1920x0_80_0_0_308adf41d949b3580dec8ba013d3e9d7.jpg
https://ria.ru/20251214/ssha-2061917342.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735842_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_a6b17bba872d821d12b5c4d9ebf87f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена золота впервые в истории превысила $4 400 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Биржевая цена на золото в четверг обновила исторический максимум, впервые в истории превысив отметку в 4 400 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.17 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась до 28,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66% - до 4 402,85 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 400 долларов.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
14 декабря, 06:51
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала