https://ria.ru/20251218/zhurnalisty-2063042081.html
Журналистов из недружественных стран аккредитовали на прямую линию Путина
Журналистов из недружественных стран аккредитовали на прямую линию Путина - РИА Новости, 18.12.2025
Журналистов из недружественных стран аккредитовали на прямую линию Путина
Журналисты из недружественных стран традиционно аккредитованы на совмещенную с пресс-конференцией прямую линию президента России Владимира Путина, сообщил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:29:00+03:00
2025-12-18T19:29:00+03:00
2025-12-18T19:29:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062988070_0:254:2975:1927_1920x0_80_0_0_2a2c84ed7061d99175e043681b2c8581.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062605162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062988070_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ebe988d34d3f3c0c619d7d9bcc0d5d1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Журналистов из недружественных стран аккредитовали на прямую линию Путина
Песков: на прямую линию Путина аккредитовали западных журналистов